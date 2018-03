Brigitte Sfăt vrea să păstreze numele soțului, după divorț, așa cum au procedat și celelalte foste soții ale lui Ilie Năstase.

„Încă nu am discutat cu Ilie despre divorț, chiar dacă am depus actele încă de pe 12 octombrie anul acesta. Ilie a aflat despre divorț din presă. Da, vreau să-mi păstrez numele lui, pentru că sunt la fel de bună ca Amalia Năstase și ca celelalte foste soții. Pe Ilie nu-l deranjează. Mi se pare normal să port nuele celui cu care am fost ultima dată”, a declarat Brigitte Sfăt în cadrul unei emisiuni tv.

Brigitte a depus actele de divorț pe 12 octombrie anul trecut și nu renunță încă la decizia ei. „Sunt o femeie dorită în continuare și sunt foarte mulți bărbați care mi-au făcut curte”, a mai spus Brigitte Sfăt.

În luna decembrie a anului trecut, Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au ajuns la notar pentru divorț, însă fostul tenismen și-a dat seama că își iubește soția, motiv pentru care i-a mai cerut o șansă. Bruneta a povestit totul în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

