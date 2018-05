Bunica lui Ruby va locui în noul apartament de lux al artistei. Vedeta îi pregătește deja dormitorul celei care a crescut-o și i-a fost alături în cele mai dificile momente. Zilele trecute, interpreta a declarat că și-a cumpărat un apartament, fără să facă un credit.

„Nu m-am mutat încă, dar abia aștept! Mi-am cumpărat un apartament foarte drăguț, în zona Colentina, chiar cu vedere la lac, mă simt foarte împlinită!Blocul este gata, este foarte drăguț, toată sufrageria are un perete din geam. Abia am apucat să dau cu amorsă, chestiile alea care se dau prima dată pe pereți… Teoretic am 2 dormitoare, living și terasă, am și 3 pisici, și 3 căței.

Mamaie e mai bucuroasă decât mine, a zis că a câștigat 10 ani în viață! I-am zis să nu se entuziasmeze prea repede, că îi scad când aduc următoarele pisici și următorii căței!

Mamaie, te rog eu, să nu începi pe acolo „Să te ajute Dumnezeu”, eram pe modul act cool, să nu înceapă cu alea ale ei bătrânești…” a spus Ruby într-o emisiune de televiziune.

„Mamaie zicea mereu, la fiecare perete: „Doamne, îți mulțumesc”, s-a rugat la Dumnezeu, la toți sfinții…Mamaie o să stea cu noi. Deja îi pregătesc acolo dormitorul, dar nu va sta numai la noi, se va mai duce și la unchiul meu, nu stă tot timpul. De vreo jumătate de an stă numai cu mine, stăm aproape și își schimbă rezidența constant!Ei îi place să meargă, să o ia la pas…

Eu dacă merg până la colț la supermarket, obosesc. Mai merge, câteodată, de nebună și prin casă, își numără și pașii!” a mai spus Ruby, despre bunica sa.

