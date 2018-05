Bursucu și Ana-Maria Barnoschi dau startul noului sezon “Roata Norocului”

“Roata Norocului”, emisiunea concurs care a fascinat o țară întreagă, oferind constant zâmbete, distracție și voie bună, aduce pe micul ecran un nou sezon plin de veselie, cu vedete îndrăgite, și încărcat de premii fabuloase.

Deschiderea noului sezon al emisiunii o vor face Anda Adam si Daniel Buzdugan, invitatii vedeta care vor invarti “Roata norocului” pentru o familie aflata in dificultate.

“Astăzi am venit la Roata Norocului pentru plăcerea de-a lupta si pentru o cauza nobilă, aceea de a lua masina asta (face referire la autoturismul pus in joc in cadrul concursului – n.r.), din Kanal D, ca sa o ducem acolo unde locuiesc doamna Alexandra cu cei patru copilasi ai sai (cazul social al editiei – n.r.)”, marturiseste simpaticul Daniel Buzdugan.

Anda Adam a aflat că mama celor patru copii își dorește un aragaz și a făcut o “înțelegere” cu aceasta. “Eu vreau să câștig aragazul pentru dumneavoastră, dar îmi promiteți că mă învățati să gătesc un pic mai bine pentru Evelin (fiica vedetei – n.r.) ca nu prea ma pricep, recunosc”, spune Anda Adam.

Citește și

Ilie Năstase, reținut, încătușat și cu dosar penal. A fost prins băut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice