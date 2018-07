„Am primit un buchet de flori pe care o să-l mănânc, împreună cu trupa mea', a spus Andra, pe filmarea postată pe contul ei de Instagram. Soția lui Cătălin Măruță este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar admiratorii acesteia nu ezită să o copleșească de fiecare dată cu surprize care mai de care mai spectaculoase.



Cum a decis Andra să dea jos kilogramele în plus. Artista a mărturisit că își dorește să ajungă mai des la sala de sport, mai ales că în ultima perioadă s-a mai îngrășat. Antrenamentul Andrei preferat este zumba, asta pentru că poate asculta muzică şi poate dansa în acelaşi timp, după cum spune tocmai ea. Dintre toate antrenamentele, cred că zumba este preferatul meu pentru că ascult muzică şi dansez. Timpul trece foarte repede. O să încerc să ajung la sală mai des, înainte sau după repetiţiile cu trupă, cumva să mă strecor şi printre filmări. Sunt în formă cât de cât, orice concert este pentru mine un antrenament cardio, dar am nevoie de mai mult că să dau totul pe scenă şi să scap de kilogramele în plus, a spus recent Andra, conform andraonline.ro.

