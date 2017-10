Călin Geambașu a avut o relație cu Prima Balerină a Operei Române, în urmă cu mulți ani, însă abia acum a dezvăluit acest lucru. În plin scandal cu părinții lui, artistul a făcut mărturisiri emoționante despre adolescența lui.

Călin Geambașu continuă seria dezvăkluirilor șocante despre familia lui. Ultima postare de pe contul de socializare face referire și la două persoane extrem de importante din viața lui.

Călin Geambașu a avut o relație cu Prima Balerină a Operei Române. care a durat 8 ani

“yo la 16-23 ani (’93-2000) – relatie cu Pisa… În anul 2000 inchei o poveste minunata de iubire cu Prima Balerina a Operei Romane ce a durat 8 ani, avand in minte dorinta de a nu ii fi piedica in cariera internationala de abia inceputa… S-a intors din Chile si SUA pentru „noi”… Chiar daca nu ne-am certat aproape niciodata (si chiar niciodata zgomotos), eram firi diferite (yo mai rebel, ea mai clasiciana), lucru ce putea duce la o despartire ulterioara, iar cariera de Balerina este extrem de scurta… Din dragoste pentru ea si respect pentru munca ce o incepuse de cand era copil mic iar atunci putea culege roadele, am ales sa ne despartim… Dureros… O ultima noapte de amor profund cu patul inundat in lacrimi… La propriu…”

“yo la 23 ani (anul 2000) – incep o relatie noua cu o vecina și prietena din copilarie… Investesc absolut toti banii mei pe care ii aveam in acel moment (16.000 $) in renovarea completa a apartamentului ei, pentru a ma muta la ea acasa…

AICI a fost momentul cand CO2 mi-a spus cu dinții stransi „fara mine, mori in 2 luni”… (!!!) Foarte ciudat sa spuna asa ceva, avand in vedere ca ma intretineam singur in proportie de 100% inca de la varsta de 18 ani și le mai dadeam si parintilor mei bani cand nu aveau… Uneori, chiar sume maricele… Acesta a fost practic momentul in care ma mutam din casa parinteasca si cu asa elan si „vant din pupa” am fost yo sustinut de catre parintii mei… Foarte frumos, nobil si educativ din partea lor… Promit sa NU fac la fel. (!!!)

Timp de 1 an, CO2 nu a venit niciodata fix vizavi sa vada cum merg lucrarile, ce culoare de tapet am ales, etc…, in semn clar de dezaprobare si pozitionare ostila… DE CE A SPUS SI FACUT ASTA? Simplu de tot: ei in momentul acela constientizau ca RAMANEAU FARA ORCHESTRATOR GRATIS IN CASA, fiindca (asa cum recunoaste si Taty – avem REC), nu a platit pe nimeni vreodata pentru ceea ce faceam yo moca de 8 ani pentru Trupa Lui, de cand eram inca adolescent…!!! Mii de ore de lucru… Mai exact, vreo 2000 de ore”, a fost mesajul postat de Călin Geambașu pe contul de socializare. Călin Geambașu și-a bătut crunt mama și a recunoscut acest lucru. Ziele trecute, femeia a făcut mărturisiri dureroase.

Citește și