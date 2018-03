Călin Geambașu nu vrea să se împace cu tatăl său, pentru că nu are încredere în cuvintele acestuia. Petre Geambaşu a fost sfătuit de o prietenă virtuală să facă pace cu fiul său, iar artistul a postat imediat un mesaj, în care a declarat că este mândru de băiatul lui.

Călin Geambașu nu a fost impresionat de mesajul tatălui său și i-a răspuns dur, prin intermediul emisiunii de la Antena Stars.

“Nu, tatăl meu nu vine cu niciun demers. Sunt vorbe siropoase care sunt aşezate într-o totală antiteză cu invitaţia pe care i-am făcut-o pe data de 17 martie. A refuzat întâlnirea cu mine, deşi i-am spus că nu este o intâlnire de împăcare. Am vrut să vorbim despre date fixe şi precise. Nici vorbă de împăcare. Mă vorbeşte cu necunoscuţi pe la spate. Am fost contactat de aceşti necunoscuţi şi mi-au pus la dispoziţie o înregistrare în care tatăl meu mă jigneşte. Este o formă de parşivenie cum nu am mai întâlnit. În 6 luni de zile nu ne-am adresat un cuvânt”, a fost replica lui Călin Geambaşu în emisiunea “Se întâmplă în România”.

