Călin Geambaşu recunoaște că suferă de sindromul Stockholm. Artistul a vorbit în direct la tv despre probleme din familia lui și despre cât de mult îl afectează scandalul cu tatăl lui.

Invitat în platoul emisiunii „Răi Da’ Buni”, Călin Geambaşu a spus că mai are mai multe dezvăluiri şi acuzaţii împotriva tatălui său.

„Am dezvoltat sindromul Stockholm, exact ca atunci când victima devine dependentă de agresor. Când eram mic am făcut pipi pe mine de frică. Îl ştiam pe tata cum face când este nervos. Drumul tatălui meu până la izbăvire e mai scurt decât este drumul meu. Am vrut să-i mai ofer o şansă, i-am arătat până şi filme motivaţionale cu părinţi care îşi cer scuze. Tatăl meu nu are demnitate”, a spus Călin Geambaşu.

