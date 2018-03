Cântăreaţa Alessia are probleme grave de sănătate după ce a născut. Aceasta a vorbit în direct la tv, de ce nu își poate ține copilul în brațe.



Alessia a mers la un medic care i-a spus că se confruntă cu o problemă serioasă. Artista are hernie de disc, iar căzătura pe gheață i-a agravat și mai rău situația.

“Durerile au început acum câţiva ani buni. Aşa tare nu m-a durut niciodată cum mă doare acum, sincer. Aveam recomandare de la medic să nu rămân însărcinată…s-a întâmplat. Am stat la pat în ultma perioadă de sarcină, dar după ce am născut, cu creşterea lui Alvin, s-au agravat problemele şi … abia mai merg acum, sincer. Mă doare foarte tare, pentru că îl ţin pe Alvin în braţe… are aproape 7 kg.” a spus Alessia la Antena Stars.

Nu are voie să își țină copilul în brațe

“Anul trecut, în iarnă, m am lovit, am căzut pe gheaţă şi m-am lovit exact lângă coloană… prin aprilie. Am rămas însărcinată şi cu luare în greutate şi creşterea burticii… s-au agravat şi durerile.” a mai completat Alessia. “Este evident că este mai grav pe partea dreaptă. Aplicând tratamentul, ea va avea o viaţă cât de cât normală Cu bebe terbuie să îţi găseşti un ajutor să aibă grijă de el… o perioadă… mu ai voie să îl iei mult în braţe.” i-a spus medicul Alessiei.

De altfel, cu puțin timp înainte de a naște, Alessia, care a vorbit despre cel mai mare regret al său în plan profesional, și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că urmează să devină mămică foarte curând. Ea a postat și o fotografie cu cățeii familiei, care au rămas acasă și care, în lipsa artistei și de dorul acesteia, s-au așezat pe hainele vedetei.

