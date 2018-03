Care este cel mai mare regret al mulatrei Laurette. Fosta asistentă tv recunoaște că trece printr-o perioadă dificilă și a izbucnit în lacrimi la tv, atunci când a vorbit despre soțul ei, care se află în închisoare.

Laurette a negat că ar avea o relație cu grecul alături de care a fost surprinsă zilele trecute. Aceasta a mărturisit că sunt doar buni prieteni.

“Cel mai mare regret este că pe la 20 şi puţin de ani trebuia să plec din ţară. Voiam să ajung actriţă. Astăzi dimineaţă am plâns în maşină. Am trecut prin mai multe sentimente. Am plâns cu o prietenă, pe o manea. Am avut momente dificile în viaţă. Cel mai greu a fost atunci când m-am luptat pentru custodia fetiţei. Nu pot să vă spun dacă îl mai iubesc pe Ciprian. Vreau o nuntă ca în poveşti, cu multă dragoste. Nu, nu mă iubesc cu niciun grec”, a spus Laurette la Antena Stars.

