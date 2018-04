Carmen de la Sălciua, reacție dură pe Facebook. Artista de muzică populară si sotul ei, Culita Sterp, se bucură de aprecierea unui număr impresionant de fani şi de un real succes, pe care l-au obţinut într-un timp foarte scurt.

Cei doi sunt foarte apreciati, dar şi criticati. Sătulă de mesajele negative şi jignitoare la adresa ei si a sotului, Carmen a luat atitudine şi a răbufnit, mirându-se de viaţa tristă a acelor oameni care nu au ce face decat sa jigneasca si sa judece.

““Strange pietrele pe care le arunca altii in tine…ele sunt inceputul unui piedestal”. Ma simt fericita, imi place sa vad cum se topesc unii si altii ca untul la soare de grija noastra (si nu e vreun soi de mandrie, daca vor incepe unii iara ca eu sunt mandra, aroganta, etc., bla bla bla.) Sunt cat se poate de modesta si nu vreau sa conving pe absolut nimeni de asta! Oamenii spun ce vor, gandesc ce vor, judeca ce vor. Muncesc atat de mult, incat uneori ma intalnesc cu mine pe hol si nu ma recunosc! Beau magneziu mai mult decat beau apa, iar casa mea e pe patru roti, si nu, nu ma laud, e purul adevar! Sunt femeie si una foarte Strong! Pe toate grupurile si site-urile vad numai frustrati care stau, se plictisesc pe acasa, pun filmulete, jignesc, posteaza comentarii, ca saxu nu e bun, ca vocea e nu stiu cum, ca formatia nu e ok, ca acolo ai zis asa, ca de ce nu ai zis altfel? Pe bune? Toti care ne asculta sunt surzi? Crezi ca cineva baga mana in buzunarul cuiva sa-i ia banii? Stati linistiti, fiecare om care ne apreciaza face asta din placere. Nu i-am amenintat noi pe toti, sa ne urmareasca si ei de frica fac vizualizari! Mai sunt unii care spun “Aaa poi astia platesc la Youtube sa faca vizualizari!Perucile mele pot infirma treaba asta, adica asta ar suna gen: ”dau bani sa ma aprecieze lumea”!” Niciodata in istorie! Inca ceva, toate melodiile care sunt pe Youtube, cu videoclipuri, sunt compuse linie melodica si text de mine! Nu e ca si cand iau totul de-a gata si ma pun numai in fata camerei si ma hizlesc! Tot ce judecati voi, se numeste MUNCA… nu apasat pe taste! Nu am jignit niciodata pe nimeni, nu am avut treaba niciodata cu nimeni, desi pe unii daca-i scuturi bine (continuarea se subintelege)! Vedeti-va de viata daca aveti una, ca ghici? Nu mor caii cand vor cainii. Si pe cei care ne iubiti si ne apreciati îi salutam si îi respectam si nu pentru ca ne iubesc! Ci pentru ca un om bun ofera bine si emana bine nu sta sa judece pe altii.”, a scris revolata Carmen de la Salciua pe reteaua de socializare.

Citește și

Regizoarea Mirona Radu: „Noi, femeile, greșim fiind doar oglinzi ale celor pe care îi iubim”