„Nu este o făcătură divorțul. Așa am hotărât amândoi, cred că așa este cel mai bine. Eu când m-am întors din Germania, nu știam că s-a mutat. Când am ajuns acasă, văd că nu mai e nimeni acasă. M-am speriat”, a spus Culiță Sterp, la „Acces Direct”.

„Este primul interviu și aș vrea să lămuresc situația. Noi am format un cuplu pe scenă și în viața privată. Ne-am înțeles foarte bine și după aceea eram tot timpul pe drumuri. (…) Sincer, s-a cam dus iubirea, dar nu pot să spun că s-a dus de tot. (…) Am luptat mult ca perioada de la începit să revină. El probabil are sentimente pentru mine, eu fiind soția lui, doar n-o să spună că nu m-o iubi. L-am întrebat: îți dorești să divorțăm? și el a zis că ar fi o idee bună”, a spus Carmen de la Sălciua.

” Patronul restaurantului a vrut să-mi bage femeia pe gât”

Imediat după anunțul divorțului, s-a speculat că motivul despărțirii ar fi o femeie. Artistul de muzică populară a ținut să lămurească aceste zvonuri.

„Eu nu știam de existența ei, am aflat după ce mi-am terminat programul. Am simțit trădare. Pe mine m-a stresat psihic. (n.r. Ramona) l-a agasat, era o treabă de dinainte. Ea îi trimitea lui mesaje. Îmi face mult rău numai când îmi amintesc de treaba asta. O femeie care se duce după un bărbat însurat, este o femeie accesoriu”, a spus Carmen de la Sălciua.

„Toată lumea zice de scandalul ăla vechi, când am avut o problemă la Reșița. Patronul restaurantului a vrut să-mi bage femeia pe gât. A mai făcut asta și cu alți artiști, fără să dau nume. Dar eu n-am mușcat momeala. (…) E multă lume care a vrut să ne facă rău”, a explicat Culiță Sterp.

