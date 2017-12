Carmen Harra a ajuns la spital, din cauza mucegaiului care i-a pus viața în pericol. Clarvăzătoarea a făcut o alergie puternică și a crezut ca va muri.

„Să spun adevărul, nu am fost bine deloc. În casa mea s-a dezvoltat mucegaiul pe pereţi, am avut o reacţie alergica, a trebuit să demolez pereţii. N-am crezut că poţi muri aşa, din cauza mucegaiului. Am dărâmat pereţii, 127.000 de dolari am cheltuit. Când îţi e dat să mori, mori. Viaţa asta… totul e să poţi să anticipezi cât timp ai în lumea asta fizică. Poţi să trăieşti şi 150 de ani, dacă îţi e dat. Bunica mea a murit la 103 ani. Am fost la spital, nu puteam să respir, am spus nu trebuie să mor acum, mai am zilele mele. Ştiam că nu e timpul meu şi am găsit cauza şi apoi nu am mai avut nicio reacţie.” a declarat aceasta la Antena Stars.

Carmen Harra a ajuns la spital după o alergie puternică

Carmen Harra a vorbit și despre crima de la metrou. „Nefericirea este că suntem evoluaţi, dar oamenii comit în continuare crime. Este o situaţie karmică. Este o karma care se repetă, persoană care comite crima plăteşte şi în viaţă asta şi în vieţile viitoare. Aşa era direcţia ei de viaţă, a persoanei care a murit. Se putea să-i se întâmple altceva, un accident, iar viaţă ei s-ar fi terminat. Eu altă explicaţie nu am, sunt lucruri karmice. De asta un copil de 2 ani suferă de cancer, chiar dacă el nu are păcate. Sau sunt persoane cărora li se spune că vor muri şi mai trăiesc.” a mai completat Carmen Harra.

