Carmen Harra a vorbit despre un moment cumplit din copilărie, câna a fost la un pas să își piardă viața.

“Eram la un picnic cu tata, cu mama, cu sora mea, eram lângă Someş, aveam 5 ani… Nu ştiam să înot şi am alunecat şi am căzut în Someş. Şi m-a luat apa, curentul foarte puternic şi am simţit cum mă duc, corpul meu se ducea la fund. Vedeam corpul meu cum se duce la fundul Someşului şi eu mă ridicam din acest corp. Intram într-un mic tunel de lumină unde am început să văd nişte feţe, foarte clar, ale unor persoane. Erau nişte femeie, şi acum îmi amintesc, erau atât de clare”, a povestit Carmen Harra.

Deşi era doar un copil când s-a întâmplat, Carmen Harra descrie cu lux de amănunte experienţa incredibilă pe care a trăit-o. A fost, spune ea, în moarte clinică. A văzut cealaltă lume: “Femeile mi se păreau foarte comune, foarte cunoscute… Şi care vorbeau cu mine şi îmi întindeau mâna şi voiau să mă prindă de mână. Auzeam o muzică şi lângă imaginea femeilor, începea să apară în faţa ochilor mei o pajişte cu flori. Era foarte plăcută senzaţia, dar în acelaşi timp, cu coada ochilor mă uitam la corpul meu care se ducea la fund. Toată această chestie a durat foarte puţin şi l-am văzut pe tata, care tata când a văzut că mă duc la fund, a sărit în apă, înota foarte bine, şi m-a salvat! De atunci am devenit un copil foarte interesant. Pentru că această moarte clinică mi-a deschis o percepţie… Am fost fascinată, ce a fost experienţa asta din copilărie?”, a mai povestit Carmen Harra la România tv.

“Scriam la băncuţă şi intră tata pe uşă. Şi eu zic “a murit bunicul, de asta ai venit, nu?” Mă uitam la un om şi îi spuneam “te doare piciorul” sau ştiu că ai problema cutare de sănătate. Totdeauna m-a fascinat de unde vine informaţia. Undeva în creierul meu este deschis ceva, n-am să uit că mi-am făcut un RMN la cap şi neurologul zice: eşti un caz foarte interesant, pe creierul dumitale există atâtea pete de lumină! Nu înţeleg de la ce vin, n-ai nici o bară neurologică, nu ştiu unde să clasez, zice, eşti un fenomen pentru mine. Dacă studiez configuraţia ta, zice, e ceva ciudat”, a mai spus Carmen Harra, la România tv.

