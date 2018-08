„Eu, toată viața mea am avut o bătălie cu kilogramele, mi-am dorit să fiu slabă, să nu am niciun kilogram în plus. Nu am prea reușit…adică acum 40 de ani eram slabă, dar acum am tot încercat să dau jos kilogramele. Am slăbit mult, în timp, că aveam foarte multe kilograme…cred că am slăbit vreo 60 de kilograme de-a lungul anilor. Am aplicat legile astea de „aur', ale înțelepciunii, în care trebuie să slăbești înțelept și nu brusc, să nu te îngrași înapoi.

Am folosit mai multe metode pe care le-am cumulat și toate, între ele, au funcșionat. Trebuie să te gândești ce mănânci, ce bei…Eu nu mănânc foarte de dimineață. Nu mănânc un număr de 17 ore, apoi mănânc foarte bine și consistent. Am tăiat foarte multe alimente care conțin carbohidrați, nu mănânc dulciuri excesive. Am tăiat foarte mult produsele lactate, nu beau sucuri. Eu nu mănânc sarmale…Mănânc multe produse vegetale, mănânc fasole, fructe, am folosit și o cremă de la soția ta (Soția lui Cristi Brancu) care m-a ajutat foarte mult' a povestit Carmen Harra, la „Agenția VIP'. Carmen Harra a vorbit în urmă cu ceva timp despre adopție și a recunoscut că nu exclude posibilitatea de a avea un copil.

Citește și

Nunta lui Dragnea jr.: petrecerea s-a încheiat, invitații au mâncat, s-au distrat și au cotizat! Somon, Salam și plicuri generoase