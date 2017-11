Carmen Harra știe deja sexul viitorului nepot, copilul fiicei sale Alexandra, care s-a căsătorit în vara acestui an. Clarvăzătoarea are deja patru nepoți și îl așteaptă pe următorul.

Carmen Harra așteaptă cu nerăbdare ca Alexandra să rămână însărcinată. Aceasta își amenință mama că urmează să îi dăruiască un nepot, iar clarvăzătoarea a mărturisit că știe și ce sex va avea bebelușul.

Carmen Harra știe deja sexul viitorului nepot pe care îl așteaptă nerăbdătoare

„Mai am 4 nepoți de la celelalte fete. Alexandra mă tot amenință. Așteptăm acest lucru cu interes și se lucrează la un băiat. Trebuie să am și eu un băiat. Ne gândim, cred că am să îi pun numele bărbatului meu, Virgil. Știu că voi avea un nepot”, a declarat Carmen Harra la „Răi da’ Buni”.

Citește și