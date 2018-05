Carmen Șerban a făcut un curs de contabilitate, după ce părinții ei au obligat-o să se facă medic. Artista a dezvăluit amănunte mai puțin știute din viața ei.

“Părinţii mei au vrut să mă fac doctoriţă, dar eu le-am spus că vreau să mă fac contabil, îmi plăcea să mă joc cu cifrele. Îmi place şi acum. Ei au insistat, le-am spus că eu nu pot să văd cum se face o injecţie. Am picat examenul a treia, cu o notă foarte mare. Apoi am urmat confecţii de încălţăminte, apoi am făcut liceul de muzică la seral, fără voia părinţilor şi aşa am ajuns. Mi-a plăcut şi că am lucrat în fabrica de pantofi. Eram foarte rapidă. În copilărie îmi plăcea să fac sport, să dansez. Tata nu m-a lăsat să cânt, a spus că cântăreţele sunt femei uşoare. Eu tot mi-am urmat drumul. El spunea că trebuie să mă mărit, să fac copii, eu nu mă vedeam stând într-o cuşcă. Nu ştiam ce voi face, eu am făcut muzică din hobby, după 10 ani a început să câştig bani din muzică. Am făcut şi un curs de contablitate până la urmă şi mi-am îndeplinit acest vis“, a spus Carmen Şerban la o emisiune. La începutul anului, Carmen Șerban a mărturisit că se mărită.

