Carmen Șerban își vinde casa. Cât cere artista pe locuința ei

Carmen Șerban își vinde casa în care artista a investit mulți bani, pentru ca totul să fie după bunul ei plac. Artista a recunoscut că a cheltuit o sumă uriașă pentru modernizarea locuinței.

Carmen Șerban a vorbit în direct la Antena 1 despre planurile ei cu privire la locuința proaspăt modernizată, dar și despre cât de mult a slăbit în ultima perioadă. Carmen Șerban a ajuns la 63 de kilograme și este mulțumită de felul în care arată.

„E un tapet din Italia. Îmi plac lucrurile originale, iar tapetul a fost lipit cu mâna mea. E aproape 250 de euro o rolă. Dormitorul şi holul m-au costat 6.000 de euro. O vând cam cu 200.000 de euro. Nu fac sport. Merg la sala de mese. Am slăbit mult când mi-a murit cineva drag. Acum am 63 de kg, cel mai mult am avut 78. Am terminat confecţii şi încălţăminte. Fetele nu trebuie să îşi cumpere diamante, fetele trebuie să le primească. Am făcut şi brutărie şi făceam pâine pe vatră alături de angajaţi. Iubitul meu nu vrea să fie prezentat public”, a spus Carmen Şerban.

