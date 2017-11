Carmen Șerban, primele declarații despre starea de sănătate după ce s-a spus că e bolnavă. În ultima perioadă artista a slăbit vizibil și a ținut să lămurească situația.

Carmen Șerban a vorbit în direct la tv, despre cum se simte și au sfătuit-o medicii spă facă. „Nu sunt bolnavă, m-am vindecat prin credinţă. Inclusiv medicii m-au trimis la biserică, către Dumnezeu”, a spus Carmen Şerban la „Cool Sunday Nights”.

Carmen Șerban se simte mult mai bine

„Eu mă rog Arhanghelului Gavril, dar mă rog şi lui Iisus Hristos şi Maici Domnului. Mă rog de dimineaţă până noaptea. La mine a devenit un mod de viaţă. Nu îi cer nimic lui Dumnezeu, eu îi mulţumesc cu fiecare ocazie”, a spus Carmen Şerban în emisiune.

În cadrul aceleiași emisiuni, artista a recunoscut că este dependentă de haine. „Am un dulap cu 100 de pantofi, dar mi-au mai rămas şi pe afară. Eu îmi cumpăr rochiţe de pe strada aceea celebră din Londra, am achiziţionat una care era chiar pe manechin în vitrină. Am vreo 60 de rochii în total”, a spus Carmen Şerban în emisiune. Carmen Şerban are probleme cu tiroida și are și o sinuzită maxilară. În primăvara acestui an, Carmen Șerban, invitată în emisiunea „Agenţia VIP” de la Antena Stars, a vorbit despre starea ei de sănătate, după ce a scăpat de tumoarea la sân.

