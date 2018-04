Carmen Șerban slăbește văzând cu ochii. Artista a luat prin surprindere pe toată lumea, atunci când și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Antena Stars.

Carmen Șerban a slăbit mult și nu are de gând să se oprească aici. “Singura schimbare anul ăsta este că nu am mancat pâine de Paște, ci Pască. În fiecare an mă aprovizionează profesoara mea de engleză de la facultate. Am mâncat ciorbă și friptură de miel.”, a spus Carmen Șerban la “Star Matinal”.

“Mâncam mult înainte, dar aveam arderile bune. Oamenii îmi fac multe răutăți, dar mă țin tare. Eu de la Paște citesc Acatistul Sfintei Învieri. Acum nu sunt habotnică, dar a devenit pentru mine ca și dușul de dimineață. Sărbătorile au fost în exlusivitate eu cu mine. Am stat acasă, m-am recules. Eu trebuie asa fiu în America cu colegul meu, dar din cauza unei răutăți a unui impresar n-am mai plecat. Vrea să aibă monopol pe spectacole. Am cerut la Ambasadă să mi se spună unde am greșit sau să mă duc către consul și să îi prezint acte.”, a mai spus Carmen Șerban, la “Star Matinal”.

Carmen Șerban, care a explicat cum stă treaba cu interdicția pe care o are în SUA, este foarte atașată de părinții ei. Aceștia împlinesc anul viitor 50 de ani de când sunt căsătoriți.

