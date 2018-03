Casa lui Răzvan Botezatu este bântuită, după cum a susținut realizatorul tv în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars. Acesta a mărturisit că se teme de lucrurile ciudate care se întâmplă în locuința lui.

“Televizorul mi se aprinde singur, câinele latră după 00.00 noaptea şi latră la ceva. Vaza cu flori a căzut. Mi-e frică, îmi încui uşa cu cheia noaptea când sunt în dormitor”, a spus Răzvan Botezatu la Antena Stars.

“A fost un om care a fost chinuit. Bătrânica care a dormit în cameră şi a suferit, a avut o boală gravă, începe să îşi găsească liniştea. Entităţile vor să comunice ceva, vor ajutorul nostru sau vor să ne ajute cu ceva. Nu suntem niciodată singuri. Entităţile nu au nimic cu tine. Bărbatul nu era acolo când am fost. E un suflet acolo care nu vrea să plece. Când am fost la tine… a doua zi bătrânica a venit la mine, mi s-a aprins brusc veioza, am vrut să vorbesc cu ea, da s-a îndepărtat. Sunt milioane de astfel de entităţi pe faţa pământului.” a explicat parapsihologul Geta Heimerl.

“Dacă este crucea acolo e un semn foarte bun, Răzvan este ocrotit acolo. Nu pot să simt lucrurile… este cineva care a trecut la Domnul şi care îl iubea foarte mult” a mărturisit Maria Ghiorghiu.

“Această casă… tu nu o iubeşti, simt că această casă e prost făcută pentru tine. Îţi trăieşti viaţa în frică. Patul care arată aşa înseamnă că omul nu îşi doreşte o relaţie. Entităţile nu au nimic cu tine, se fac ritualuri de împăcare.” a fost explicaţia lui Marian Golea, în cadrul emisiunii matinale.

Citește și