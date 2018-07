„Unde te duci? este despre nevoia noastra, a artistilor, de refugiu si uneori de singuratate. Prin muzica imi exprim cel mai bine sentimentele si tot muzica este cea care ma ajuta sa ma descopar si sa trec peste momentele dificile. Imi place sa cred ca imi cant sufletul. Unde te duci? este declaratia mea de iubire pentru muzica!” – marturiseste tanara artista. Piesa este compusa de Smiley impreuna cu Serban Cazan, Radu Alexandru si Pascu Cristian, in studio-urile Hahaha Production.

„A fost un moment magic pentru mine cand Smiley a inceput sa fredoneze linia piesei, am stiut ca asta este si ce a urmat a fost efectiv de poveste. Am stat cu totii pana la 3 dimineata si am terminat piesa. Ii multumesc lui Smiley pentru daruire, sfaturi si pentru tot ceea ce a facut pentru mine! E prima data cand particip efectiv atat la realizarea unei piese cat si la realizarea unui clip si marturisesc, a fost ceva incredibil de frumos, un vibe atat de bun si plin de inspiratie!” – a declarat Ana Munteanu.

Ana Munteanu are 17 ani, canta de la 5 ani si este eleva la Liceul de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din Chişinău. A mostenit talentul si pasiunea pentru muzica de la tatal ei care absolvit colegiul și conservatorul de muzica la cobza si tot el a impulsionat-o sa urmeze un liceu de muzica. Studiază xilofonul, tobele şi pianul, este fană declarata a legendarului cântăreţ rus Vladimir Vîsoţki, adora limba franceza si iubeste muzica.

