Cât costă înmormântarea Israelei Vodovoz, ce va avea loc în Israel, așa cum a decis familia femeii de afaceri. Vecina acesteia a dezvăluit lucruri mai puțin știute despre cum va fi organizată slujba și ce tradiții trebuie să urmeze apropiații.

Israela va fi înmormântată în Israel, pe o sumă ce va fi suportată de ambasade și de familie. Este vorba despre suma de 6.000 de euro.

„Ieri după-amiază, când să mă odihnesc, am auzit ciocănituri și bocănituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea ușă și s-a montat o nouă ușă. Am văzut doar muncitorii care lucrau, nicio rudă. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rău. Era o vecină foarte cumsecade și la locul ei. Polițiștii au trecut pe la mine. Săracii, au stat trei zile câte două persoane. Era normal, o ușă spartă a trebuit să fie schimbată. Am colege de școală în Israel și știu că se înmormântează în pielea goală într-un cearceaf. Atâta știu că, eu când am fost în toamnă, a murit mama unei cunoștințe și șapte zile bărbații stau în genunchi în casă și onorează memoria celor care au murit,” a declarat o vecină, pentru Antena Stars.

Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a reacțoionat după moartea Israelei Vodovoz. Deși cele două s-au certat urât în trecut, acum Adriana Iliescu a avut o reacție cu totul neașteptată.

