Cât de mult a slăbit Alessia după ce a născut. Artista a scăpat de aproape 14 kilograme, într-un timp record, însă nu are de gând să se oprească. Aceasta se află în toiul pregătirilor pentru botezul băiețelului ei.

Alessia a povestit în direct la Antena Stars, că pentru botezul fiului ei a ales tema “Alvin şi Veveriţele”.

“Înainte să ajung la emisiune era să leşin. Mă dor toate. Nu mănânc, nu mi-am mai luat calciu. Eu am fost la nutriţionist, dar azi sunt stresată şi nu pot să mănânc. Beau dimineaţa un smoothie şi toată ziuă nu mai mănânc nimic. Nu am găsit pe nimeni care să îmi facă figurinele şi am vorbit cu o prietenă să mi le caute la Paris. Am fost cu Alvin la spital, a făcut o criză de colici şi m-am speriat. La botez, voi avea două ţinute care mă avantajează. Am plecat de la 67 de kilograme şi am ajuns la 57 de kilograme, ultima dată când am fost la tine. Acum am 53 de kilograme.” a declarat Alessia.

Alessia a devenit mămică pentru prima oară. Ea a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, în luna decembrie a anului trecut.

