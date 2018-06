Tudor Ionescu a reuşit să piardă toate kilogramele în plus care nu îi permiteau să ducă o viaţă normală.”Este îngrozitor când eşti gras. Nu poţi sa urci patru trepte fără să gâfâi ca un porc. Nu poţi să te legi la şireturi”. a declarat Tudor Ionescu în urmă ceva timp la Antena Stars .

‘N-am făcut mai nimic extraordinar. Am scos din mesele mele carbohidraţii. Atât, în rest am mâncat orice: mici, carnaţi… Din tot ce mâncam până astăzi am scos total pâinea, pastele, cartofii, orezul. Am scos ce-mi place cel mai mult”, a recunoscut Tudor Ionescu la “Star Matinal”, în urmă cu ceva timp.

