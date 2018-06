Cătălin Botezatu, pregătiri speciale pentru Marea Finală “Bravo, ai stil! All Stars”

Cătălin Botezatu si-a ales o tinuta spectaculoasa care imbina elemente vestimentare si accesorii extrem de pretioase, astfel ca totul in prezenta lui sa fie impecabil.

“Tinuta mea din Gala Finala, Bravo, ai stil! All Stars este aleasa special pentru acest eveniment. Voi purta pantofi, camasa si pantalonii semnate de renumitul creator de moda Italian Valentino (Valentino Clemente Ludovico Garavani – creator de moda Italian – n.r.), voi purta un sacou alb semnat Viggo, by Catalin Botezatu. Voi accesoriza tinuta cu un ceas Richard Mille (este o marca omonima de ceasuri elvetiene – n.r.), cu briliante/diamante”, marturiseste Catalin Botezatu. Catalin Botezatu are mari asteptari de la Gala finala “Bravo, ai stil! All Stars”, de la concurente, dar si de la publicul telespectator.

“Dat fiind faptul ca tema Galei din Marea Finala este (Haute couture se refera la confectionarea de haine personalizate, la comanda si de cele mai multe ori realizate manual, din materiale scumpe, modele sofisticate, de mare calitate, cu o mare atentie acordata detaliilor – n.r.) ma astept sa vad tinute spectaculoase, sa vad inventivitate, creativitate, si nu in ultimul rand styling foarte bine realizat din partea finalistelor concursului”, spune Catalin Botezatu.

“Pentru mine, a insemnat o provocare pe care am acceptat-o cu placere, si ma bucur ca o buna parte din viata mea, atat cat a durat acest sezon, am petrecut-o alaturi de oameni minunati. Ii iubesc si ii respect pe toti cei implicati in acest proiect unic in Romania. Alaturi de colegii mei m-am simtit extraordinar si le multumesc tuturor pentru implicarea si sustinerea in acest minunat proiect ”, marturiseste Catalin Botezatu.

