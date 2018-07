„Vladimir e un personaj aparte si oamenii care il cunosc stiu lucrul asta despre el. Nu-l vedeam niciodata facand o nunta cu furat de mireasa, cu sarmale si cu hore. Toata povestea cu slujba care s-a tinut la asfintit… Si timpul a tinut cu ei pentru ca la un moment dat s-a innegrit cerul dar n-a picat strop de ploaie. Am avut si curcubeul, care iesea din mare foarte frumos.

A fost o zi mare, mai mare pentru Vladimir decat pentru mine. M-a impresionat ca ne-a chemat pe mine si pe Giani la nunta. A fost o petrecere in familie. O parte din concurentii de la Exatlon am fost langa el, nu a fost atat de multa lume incat sa te inghesui. A fost prima nunta la care am scos telefonul din buzunar doar ca sa ma uit la ceas, atat de mult ne-am distrat”, a spus Catalin Cazacu la Stirile Kanal D despre nunta lui Vladimir Draghia.

Vladimir Drăghia s-a căsătorit sâmbătă, 21 iulie 2018, cu alesa inimii sale, Alice Cavaleru. Cei doi au arătat superb la cel mai important eveniment din viața lor.

