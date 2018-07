Mai mult, cei care urca în celebrul taxi îi trezesc “sentimente greu de descris“, iar Cătălin este impresionat de fiecare dată de bucuria pe care o manifesta oamenii atunci cand il întâlnesc.

Noul format i se potriveste de minune campionului

“Nu ma asteptam sa fie atatia oameni minunati care vor sa se urce in taxiul meu. Un cuplu mi-a adus aminte de familia mea si nu stiu daca ei au vazut, dar am plans dupa ce au coborat din masina. Daca in prima zi de filmare aveam emotiile alea uriase de inceput, pentru ca nu stiam exact cum va fi, cum ma voi descurca, oamenii care au ales sa urce in taxi m-au ajutat sa trec foarte repede peste ele. Cred ca cea mai mare bucurie o am atunci cand cei care se urca in taxi castiga banii pentru ca raspund corect intrebarilor mele“, povesteste Catalin Cazacu.

Noul format i se potriveste de minune campionului care spune ca este foarte fericit ca poate interactiona cu oamenii, le poate cunoaste povestile de viata si poate invata de la ei.

“Am intalnit o doamna in varsta de 70 de ani, care mergea impreuna cu fiica ei la restaurant, pentru ca era chiar ziua ei de nastere. Enciclopedie vie. Si am intrebat-o cum reuseste; mi-a zis ca sta toata ziua cu televizorul deschis si se uita la documentare. Este reconfortant sa dai peste oameni de genul asta“, spune Catalin Cazacu care are deja un mare fan. Acesta este chiar fiul sau, Andrei, care este foarte mandru de tatal sau si care asteapta ca celebrul Cash Taxi, condus de Catalin Cazacu, sa ajunga si la Timisoara.

Citește și

FOTO/ Pe plajă la Mamaia: Majda cu marea, Cioran cu sarea și Catinca Roman… cu floarea!