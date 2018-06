Un asa zis coleg de breasla a intervenit in direct, mai intai prin telefon, iar apoi in platoul emisiunii, si l-a acuzat pe Cazacu ca nu ar fi meritat sa castige.

“Este o rusine ce se intampla! Eu as vrea sa contest aceasta victorie a dlui Cazacu! Ar fi bine sa recunoasca in fata telespectatorilor! Daca este barbat adevarat, sa recunoasca! A fost totul o facatura! Daca este profesionist, sa spuna exact ce s-a intamplat in turul 2 cu Bogdan, cand a cazut!“, a spus barbatul care a preferat sa ramana anonim.

“M-a luat prins surprindere! Eu eram pe locul I, nu vedeam ce se intampla in spate. Mi-as fi dorit sa stiu cu cine stau de vorba. Am tendinta sa cred ca stiu toti oamenii din acest sport, as vrea sa stiu cu cine vorbesc.”, a spus Catalin Cazacu. Momentul a stârnit amuzamentul tuturor, mai ales că a fost vorba de o farsă pusă la cale de echipa emisiunii și Andrei Duban, care a făcut un rol perfect. Cătălin Cazacu, marcat de întâlnirea cu Claudia Pavel. Acesta a făcut dezvăluirea în cadrul interviului VIVA!, acordat zilele trecute.

