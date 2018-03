Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre femeia din viața lui, pe care o ține încă ascunsă. Acesta a spus în cadrul emisiunii de la Antena 1, ce îi place cel mai mult să facă. Partenera acestuia de viață rămâne însă, un mister.

Cătălin Scărlătescu a vorvit în cadrul emisiunii și despre situațiile mai puțin plăcute din bucătorie, unde a avut de nenumărate ori mici accidente.

“Eu pot să gătesc şi legat de picioare cu capul în jos. (…) Eu nu am ales bucătăria, ci bucătăria m-a ales pe mine. În famiia mea se face cârciumărie de zeci de ani. Eu am gătit 12 tone de scoici proaspete şi câteva tone de scoici, carne de scoici, în patru zile. La un moment dat lucram în Germania şi spălam vase. Am început de jos aşa, cu cartofi, cu salata, cu ceapa. Aşa era pe vremea mea. La munca de sus erau şmecherii. Am peste 2000 de cărţi de bucătărie. De atunci eu cumpăr cărţi. Toţi prietenii mei care pleacă pe oriunde în lumea asta ştiu că trebuie să îmi aducă o carte”, a spus Cătălin Scărlătescu la Antena 1.



“De milioane de ori m-am tăiat. Cea mai ciudată tăietură a mea a fost în feliator şi, culmea, era scos din priză. Feliatorul e ca echipa naţională a Germaniei de fotbal, până nu îi vezi în autocar să te fereşti de ei. Sunt îndrăgostit de mare, marea de mine. Cel mai mult şi cel mai mult îmi place să fac dragoste. Îmi place să călătoresc, să cunosc oameni, locuri. Dacă eu o cunoşteam pe fata asta când eram noi tineri o luam de nevastă, acum nu mai vrea ea”, a mai spus cunoscutul bucătar.

Chef Cătălin Scărlătescu a slăbit enorm de mult în ultima vreme. El a fost întrebat direct dacă a apelta la o intervenție chirurgicală sau totul a fost natural.

