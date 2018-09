Cei doi au vrut să plece spre Antigua, însă nu au ştiut că au nevoie de un bilet de ieşire, nu doar de cel de avion. Drept urmare, Cătălin Scărlătescu şi prietenul lui, Gogu, au petrecut două nopţi în camera de detenţie.

„Băi, am fost arestat. Anul trecut am plecat cu Gogu, prietenul meu. Ne-am dus în Saint Martin​ şi ne-am luat bilet de avion şi nu am avut bilet de ieşire din Antigua şi la puşcărie. Două nopţi am stat la detenţie. Am stat la plaja după un grilaj, nu am putut să stăm în faţă, am stat în spate. Deci am poza cu faţa lui şi pe perna scrie: detention room (camera de detenţie). Este incredibil! Plecaţi din insula: da! Când? Nu ştiu. Atunci la puşcărie. Români, dacă vreodată în viaţă voastră mergeţi într-o insulă din Caraibe trebuie să aveţi bilet de intrare şi ieşire că altfel vă duceţi la puşcărie!”, a spus Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Antena Stars.

