Cătălin Scărlătescu a vorbit despre problemele de sănătate pe care le avea înainte de a slăbi. Din fericire, acum juratul de la Antena 1 se simte mult mai bine și asta pentru a reușit să scape de 50 de kilograme.

Cătălin Scărlătescu și-a pus sănătatea în pericol, însă viața lui s-a schimbat complet, după ce a slăbit aproape 50 de kilograme.

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre problemele de sănătate din cauza kilogramelor în plus

„Eu astăzi am gustat din toate mâncărurile de aici. Mi-am propus să devin un „skinny cook”. Mai am patru kilograme și ajung acolo. Sunt din ce în ce mai slab. (…) Până în martie luam 14 pastile. Acum iau una singură. Aveam 295 glicemia. Trebuia să intru pe insulină, acum nu mai am nimic. S-a schimbat absolut totul în bine„, a spus chef Cătălin Scărlătescu la Antena Stars. Acesta a declarat recent că a fost nevoit să țină regim în vacanță.

