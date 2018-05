Cătălina Ponor a avut parte de o transformare ca la carte: “În general adopt un machiaj natural, outfit casual și cât mai lejer asa ca m-am bucurat de aceasta transformare, a fost o provocare pentru mine, cu tot ce a implicat ea: de la make-up, par, outfit și până la toata desfășurarea de forțe de care am avut parte.

M-am bucurat să-mi reamintesc un moment care a insemnat atat de mult pentru mine. Mulțumesc echipei și tuturor celor care au participat la acest episod frumos” – mărturiseste Catalina Ponor.

“Acest tip de coafura este printre preferatele mele, este o coafura greceasca, o coafura care exprima feminitate, eleganta, stil, voluptate, mai ales dacă le adaptezi unui personaj puternic, cum e Catalina. Plus ca este o mare onoare pentru noi sa lucram cu o campioana, ne-a inspirat cu reusitele ei, ne-am relaxat si am lucrat foarte bine impreuna, desi la inceput am avut cu totii emotii să o avem in salon”, marturiseste Adrian Perjovschi.

Cătălina Ponor, retrasă din activitate la finalul anului trecut, a fost votată cea mai bună gimnastă din Europa în anul 2017, într-o anchetă realizată pe internet de Uniunea Europeană de Gimnastică (UEG). Cătălina Ponor, medaliată cu aur la bârnă în 2017 la Europenele de la Cluj-Napoca, a acumulat 71% din voturi (2.289 voturi), fiind urmată de britanica Ellie Downie, medaliată cu aur la individual compus, cu argint la sărituri şi sol, bronz la paralele, toate la Europene, cu 9% (296 voturi), de israelianca Linoy Ashram (gimnastică ritmică), 8% (251 voturi), etc.

