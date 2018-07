De când a renunțat la postul de prezentatoare TV, Adelina Pestrițu și-a canalizat toată energia către mediul online, investind extrem de mult timp în social media. În ultimii ani, bruneta s-a ocupat personal de 5 conturi de Instagram și de o revistă online. “Eu sunt în spatele conturilor, pentru că îmi doresc foarte mult să mențin o relație apropiată cu publicul, cu cei care mă urmăresc. Nu vreau să tratez aceste conturi precum o afacere și atât. Vreau ca publicul să mă cunoască fix așa cum sunt eu, să-mi citească exact textele pe care eu le scriu cu mânuța mea și vreau să fie totul cât mai natural. Tocmai de asta am păstrat această relație cu ei și mi-am dorit să fiu doar eu în spatele conturilor. La revistă, la Eda Magazine, am o echipă care mă ajută pentru articole, dar de ce ține de social media mă ocup doar eu", ne-a mărturisit Adelina, care a speculat zona de online și acum adună roadele.

Cățelușa Adelinei Pestrițu câștigă bani din contracte de imagine

Din cele 5 conturi, unul este personal, unul despre călătorii, un altul cu hainele pe care le face Adelina, iar celelalte două sunt ale animalelor ei de companie: Cindy și Nobby. Cea din urmă, cățelușa Nobby, nu doar că are un număr impresionant de admiratori, dar face și o sumedenie de bani. “Păi, este la al 5-lea contract Nobby de promovare produs. A fost chiar imaginea a două branduri destul de mari în zona asta canină și aduce bani acasă. Își plătește singură mâncarea și saloanele de înfrumusețare. Practic, își acoperă singură cheltuielile", ne-a spus Adelina, completând că în momentul în care a decis să o adopte de la un adăpost, nu s-a gândit nicio clipă că va ajunge regina Instagramului.

“Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull", a mai spus Adelina.

VIDEO: Cosmin Nistor