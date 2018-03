Câți bani a câștigat Mădălina, amanta lui Kamara, din videochat. Bruneta a dezvăluit totul în cadrul emisiunii de la Kanal D. Amănunte incredibile au ieșit la iveală.

Mădălina a povestit tuturor când şi cum s-a apucat să se expună contra costă pe net. Se pare că unul dintre motivele care au dus la despărțirea de Kamara, ar fi acela că bruneta i-a ascus acestuia că a făcut videochat. Mai mult, Mădălina a declarat că soția lui Kamara, Oana, face acest lucru și în prezent.



„Stăteam în casă și făceam cartofi prăjiți, cântam, dansăm. Am câștigat în jur de 3000 lei în 10 zile. Am renunțat pentru că nu era de mine, trebuie să fii făcută pentru asta. Eu sunt făcută pentru asta, nu părea natural la mine. Am decis să mă angajez și să fac meseria pe care o iubesc (n.r. manichiuristă). Eu la locul meu de muncă din Brașov, în cea mai proastă luna a mea, câștigăm 3000 lei. În lunile bune ajungeam și la 6000 lei”, a spus ea la Kanal D.



Citește și