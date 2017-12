Câți bani a cheltuit Dj Wanda pentru a se trata de boala cumplită pe care a descoperit-o în urmă cu câteva luni. Vedeta a fost internată într-un spital din Turcia, unde i s-au făcut mai multe investigații.

Dj Wanda a vorbit în direct la tv, despre perioada grea prin care a trecut și despre cât de mult a cheltuit, pentru a afla exact despre ce boală suferă.

Dj Wanda, susținută de prieteni

„Întotdeauna indiferent de ce problemă ai, nu e bine să stai singur, eu asta am făcut, am avut o perioadă foarte grea, nu pot spune că m-am vindecat complet. Mi-au scris mulţi oameni, am primit sute de mesaje. Mersul la toaletă, vomatul, e o boală… nici nu te lasă să mori, nici nu te lasă să trăieşti. Acum 6 luni a început brusc totul, fără preaviz. Am făcut multe teste, zeci de mii de euro am cheltuit, am primit două diagnostice diferite, unul grav, altul deloc cumplicat. Apoi am plecat în Turcia. Trebuie să ai alături o persoană care să înţelegă prin ce treci. Azi, spre exemplu, am mâncat carne, pot să mănânc şi cartofi şi ouă de prepeliţă. a declarat la „Xtra Night Show” aceasta.