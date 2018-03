Catinca Roman, primele declarații despre scandalul în care a fost implicată fiica ei, Calina. Sora Oanei Roman neagă orice presupusă relație dintre Calina și “prințisorul taximetriștilor”.

“Plătește prețul celebrității. Calina are o carapace destul de groasă și o să treacă peste orice situație. M-a dernajat că s-a făcut mult tam tam. Eu știu ce face fiica mea și este la vârsta la care se complică ca fetele. E treaba ei. Mă oftică că e naivă și are încredere în oameni. Mă refer aici și la băieți. Nu știe în cine trebuie să aibă încredere și în cine nu. Există persoane care se folosesc de numele și de imaginea ei. Am avut discuții pe această temă. Am văzut-o și îndrăgostită, dar îi trece repede”, a spus Catinca Roman la Antena Stars.

Catinca Roman și fiica ei au o relație specială. Cele două petrec mult timp împreună. “În momentul în care am făcut-o pe Calina mi-am dat seama că pentru ea trebuie să încerc să fiu şi eu bine, întrucât pentru o femeie este important să fie ea însăşi. Cred că un copil nu îl faci pentru tine. (…) De multe ori părinţii îşi doresc ca micuţii lor să le urmeze idealurile, iar asta e complet greşit”, a susţinut Catinca Roman în cadrul emisiunii “Star Chef”.

