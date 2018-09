Am organizat petrecerea în 4 zile… Ni s-a amânat un concert pentru luna noiembrie și așa am avut și noi primul weekend liber și am zis că acum e momentul să-i rupem turta, așa că ne-am pus pe treabă. Initial am zis sa facem o petrecere pentru copii dar suntem mulți, avem familie mare, prieteni mulți, n-aveam cum, cel putin nu la turta:)

La petrecere n-am vrut să cânt, aveam de gând să cânt doar o melodie, am zis să fie doar DJ dar n-am scapat…

Am cântat muzica populară și muzica machedoneasca', povesteste Elena Gheorghe, care a aratat impecabil la petrecere. Cântăreața a optat pentru două ținute care i-au pus în evidenta silueta și picioarele frumoase și s-a asortat pe cât posibil cu fetita ei.

Am purtat câte două ținute. Prima mea rochie a fost o rochie blue pudrat, din catifea, semnata Silk love&lace, si apoi am avut tinute semnate Ana Radu (tinute identice ca model cu Amelie, dar culori diferite). Cornel s-a imbracat de la un brand romanesc cu haine foarte fresh. Bebelușa familiei, Ania, fetita Anei, sora mea, a fost si ea prezenta la eveniment, chiar daca are doar o luna. .

Nicholas a avut și el invitații lui, colegi de școala și fosti colegi de gradi. Amelie a ales de pe tava: microfonul, peria și foarfeca!', a mai adaugat vedeta.

Elena Gheorghe e mamă a doi copii, are cam tot ce-și dorește și, în prezent, nu și-a propus să le mai facă micuților încă un frățior sau o surioară. Totuși, spune vedeta, 'dacă Dumnezeu vrea, îl vom primi cu bucurie.'

