Ce ar face Neti Sandu cu un milion de euro. Ei bine, aceasta a făcut dezvăluiri interesante în cadrul emisiunii radio prezentată de Andreea Esca.

Neti Sandu este una dintre cele mai longevive apariții de pe micul ecran. Prezintă rubrica meteo la Pro tv și este iubită și apreciată de toată lumea.

Ce ar face Neti Sandu cu un milion de euro dacă ar avea ocazia

„Daca as castiga un milion de euro l-as imparti, nu cred in bani castigati asa usor…”, a povestit Neti, care regreta acum ca nu are un copil. Neti Sandu consideră că cel mai frumos compliment primit pana acum a fost când cineva i-a spus : „Să nu te schimbi niciodată, Neti!”.

Neti Sandu, care a avut o relație de lungă durată care s-a terminat fix când a intrat în televiziune, este prezentă pe micile ecrane de mai bine de două decenii. Telespectatorii o știu drept prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV.