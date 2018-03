Ce avere impresionantă avea Israela Vodovoz. Afacerista își făcuse testamentul în urmă cu patru ani, acum rămâne de văzut cine va moșteni banii și proprietățile acesteia.



Israela a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea. Cauzele morții Israelei Vodovoz. Din primele cercetări, se pare că femeia de afaceri s-a stins din viață în urma unui accident cerebral vascular. Aceasta a fost găsită în baie, îmbrăcată în haine de casă, nu dezbrăcată, așa cum s-a spus.

În tinerețe, aceasta a fost o balerină apreciată. Ulterior, a devenit femeie de afaceri. În 2014 și-a făcut testamentul și avea o avere fabuloasă, de aproximativ 50 de milioane de euro.

Israela Vodovoz spunea, iniţial, că îi lasă soţului său toată averea, însă în clipa despărţirii femeia de afaceri şi-a schimbat decizia.

„Simțeam că mă afectau energiile din jurul meu şi am renunţat să mai apar la televizor. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e OK” a declarat Israela, pe 8 februarie, la ultima apariție la TV.

