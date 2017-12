Ce a făcut Anisia Gafton în toaleta din culisele unei emisiuni unde participă. Și-a repetat personajul în oglindă

Anisia Gafton nu a avut timp să repete acasă pentru a intra în pielea unui personaj, astfel că a exersat în oglinda unei toalete.

Anisia Gafton, care a fost la un pas să fie bătută la un moment dat și pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 20.00, în semifinala “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare în Louis Armstrong, mărturisește că a învățat expresiile feței marelui artist în oglinda toaletei din culise, chiar înainte de show.



“De data asta, nu am prea avut timp să exersez acasă, așa că mimica personajului meu am învățat-o în oglinda de la toaletă, înainte de show. Răgușeala lui Louis Armstrong nu mi-a fost greu s-o reproduc, pentru că de mică îmi plăcea să scot, în joacă, tot felul de sunete. Iar sunetul trompetei sale mi-a ieșit tot dintr-o joacă și este o improvizație”, mărturisește Anisia Gafton, care a fost și victima colegilor săi, care i-au pus la cale o farsă de curând.

