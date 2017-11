Ce a făcut Bianca Drăgușanu înainte să rămână însărcinată.Prezentatoarea tv a recunoscut pentru prima oară acest lucru, în direct, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au împreună o fetiță și se înțeleg de minune.

Bianca Drăgușanu are o familie fericită

„Înainte să mă gândesc să fac un copil, mi-am cumparat o suzeta. Victor m-a întrebat de ce, i-am raspuns ca e pentru copilul nostru. A doua oară eram cu Victor mai in clinciuri, si eram intr-o vacanta cu el, ne ascundeam să nu știe lumea. Nu știam dacă vreau sa am un copil pe vremea aia. Am luat încăltari pentru bebeluș. M-a întrebat ce fac cu ei: ‘Sunt pentru viitoarea noastra fiica!’ i-am zis. Important este sa iti doresti, să atragi în viața ta ceea ce îți doresti. Important este si Dumnezeu”, a spus Bianca Dragusanu, astazi, in emisiunea ei de la Kanal D.

Înainte de a forma o familie cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu a avut relații amoroase cu designerul Cătălin Botezatu, cu fostul forbalist Adrian Cristea, supranumit „Prințul”, dar și cu un bărbat pe nume Coco Păun.

Cu toate acestea, într-un final, l-a ales pe Victor Slav. Bianca Drăgușanu a vorbit despre ce consideră ea că este cel mai important într-o relație, cel mai probabil acesta fiind și motivul pentru care are o relație atât de bine sudată cu Victor Slav. „În cuplu, dacă nu formezi o echipă cu partenerul tău, totul se va duce de râpă. De la micile acţiuni până la marile proiecte din viaţă. Potrivirea este cheia unui cuplu de succes”, a declarat Bianca Drăguşanu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

