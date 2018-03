Ce își dorește Oana Lis de ziua ei. Soția fostului primal al Capialei vrea să își facă un blog, pentru a comunica mai ușor cu admiratorii ei. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socilizare, în dreptul căruia Mihai Mitoșeru i-a lăsat un comentariu.

Oana Lis vrea ca de ziua ei să aibă blog. “De ziua mea vreau blog! 19 Martie, nu uitați!!! Hihi”, este mesajul scris de Oana Lis care a stârnit un val de reacţii.

“Dacă mai era Viorel primar… îţi dădea un bloc de ziua ta!”, i-a scris Mihai Mitoşeru. “Acum, un bloc notes! (n.r. caiet)”, a răspuns amuzată Oana Lis.

Recent, Oana Lis a șocat din nou și i-a adus acuzații grave lui Viorel. Soţia acestuia din urmă susţine că a fost bruscată, pentru că nu voia să iasă din camera lui. “M-a lovit la mână să ies din camera lui. A zis că vrea să vorbească doar cu domnul avocat. Doar în dânsul mai are încredere. Nu ştiu cum să mă mai descurc cu Viorel, deoarece nu mă lasă să mai intru în camera lui. Crede în continuare că vreau să îi vând hainele. Ce să facă un pensionar care se duce la păcănele cu 300 de costume”, a spus Oana Lis la tv.

“Am văzut doi oameni care se joacă cu viaţa. Asta am văzut acolo. E trist ce am surprins. Eu chiar credeam că am fost chemat pentru o problemă serioasă”, a afirmat avocatul Ionaşcu. Zilele trecute, Oana Lis a declarat că ar vrea să scoată hainele soțului ei la vânzare.

