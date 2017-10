Ce mai face Otniela de la Supraviețuitorul, la aproape un an de când s-a întors din Filipine. Una dintre cele mai sexy prezențe feminine din show a fost la un pas să câștige marele premiu, însă șansele nu au fost de partea ei.

Otniela de la „Supraviețuitorul” a ajuns în marea finală alături de Iulian și Lucian, însă nu a câștigat marele premiu. În ultima perioadă, tânăra a fost implicată tot felul de proiecte, alături de nume cunoscute din showbiz.

Ce mai face Otniela de la Supraviețuitorul, după ce a fost la un pas să câștige marele premiu

“Azi am testat vorba lui Tibi Ușeriu: „Atunci când nu mai poți, mai poți puțin.” Am parcurs 21 de kilometri la Maratonul București, uneori cu pas ușor, alteori încurajată de vorbele lui Vladimir Draghia. Cu această ocazie am înțeles cât de mult contează să ai pe cineva care să te susțină, indiferent că e vorba de un maraton sau, pur și simplu, o situație de viață. Mulțumesc celor de la Hope and Homes for Children care fac tot posibilul ca familiile cu probleme din România să aibă un viitor mai bun, precum și oamenilor care ajută alți oameni prin donații sau acțiuni concrete”, a scris Otniela pe contul de socializare.

Lucian-Zapp a câștigat Supraviețuitorul 2016.

Lucian este unicul supraviețuitorul și a pus mâna pe marele premiu, în valoare de 100.000 de euro. Zapp a obținut patru voturi de la juriu, Iulian a câștigat două voturi, în timp ce Otniela a reușit să convingă un singur jurat că merită marele premiu.

