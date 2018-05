(…) Încă de dimineata, ritualul meu incepe cu o doza zdravana de energie si putere, ca sa ma simt bine in interior si sa se observe in exterior. Îmi încep ziua cu câteva mișcari de yoga, ca sa ma dezmorțesc și să alung somnul. Am citit undeva că până și furnicile fac cateva miscari de dezmortire dis de dimineata! Urmeaza dusul, care ma invioreaza și alunga somnul definitiv. Bineinteles ca in momentele acestea am grija sa-mi hidratez pielea – in continuare sunt fan unt de cocos – dar nu-mi neglijez nici parul. (…) Știu însa ca si alimentatia este importanta, asa ca nu ratez niciodata micul dejun. Uneori am în fata zile foarte pline: sedinte foto, filmari, repetitii, alteori trebuie sa calatoresc destul de des, in tara sau strainatate, cu treburi, nu în vacanță. Iar ca sa am suficienta energie pentru toate, să nu trag de mine pâna la epuizare si sa fiu iritata, trebuie sa ma hranesc sanatos. Savurez dimineata un pumn de migdale sau un iaurt cu seminte de susan, sursa mea preferata de calciu, care ma ajuta sa am si un par extraordinar. Ce mod mai simplu de a completa ingrijirea zilnica, daca nu cu ajutorul elementelor pe care le iei direct din farfurie? Calciul, vitaminele B si D, fierul, zincul si magneziul, toate sunt esentiale nu numai pentru frumusetea pielii si a parului, ci si pentru starea noastra de bine.

Asadar, iata care este rutina mea de dimineata, din care nu lipseste nici o jumatate de ora de meditatie si nici o cafea parfumata si cu mult lapte, ca sa nu-mi supar fetita”, a povestit Laura Cosoi.

Citește și