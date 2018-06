Soţia fotbalistului a fost invitată la “Răi da’ Buni”, unde a vorbit despre cum a petrecut la nunta sa de 120.000 de euro. Nașii celor doi au fost Anamaria Prodan și soțul ei, Laurențiu Reghecampf.

“A fost foarte frumos momentul. Noi suntem de 15 ani împreună. Nu a fost foarte greu. Nu am fost nici pretenţioşi cu data. Au decurs rapid lucrurile. E la fel dacă faci nunta în România sau în Grecia. Am făcut o nuntă fără dar, fără tortul mirilor, fără furatul miresei. Nici dansul mirilor nu am făcut, am dansat doar pentru că au vrut copiii”, a spus Adina Bourceanu.

