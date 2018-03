Ce s-a apucat Mihaela Rădulescu să facă în curtea casei. Jurata de la Românii au talent și fiul ei s-au apucat de grădinărit. Cei doi au fost fotografiați în timp ce plantau flori, iar imaginea a fost făcută publică de diva de la Monaco.

“De primăvară, de duminică, de drag… #duminicăfrumoasă #enjoysunday #sharethelove #flowers #superpower #herewegoagain”, a scris Mihaela Rădulescu.

“Spor la grădinărit, drăguţa mea” “Faci tu asta?” “Ce hărnicuţi sunteţi. Superbi!”Frumoasă din toate punctele de vedere”, au fost o parte din comentariile din mediul online.

Cea supranumită diva de la Monaco, care are o relație de trei ani cu sportivul austriac Felix Baumgartner, se ține foarte bine grație faptului că face foarte mult sport și are un regim de viață foarte strict.Însă, Mihaela Rădulescu are și un mic secret: ea ține o cură de detoxifiere de o săptămână.

