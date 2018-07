Sora Denisei Raducu, Adelina, este decisa sa se lupte in instanta pentru dreptul de a urca melodiile regretatei artiste pe contul de YouTube al acesteia. Adelina le-a cerut lui Florin Peste si Marian Vasile sa vina cu acte daca ei sustin ca detin drepturile pentru piesele Denisei. Denisa Manelista a murit pe 23 iulie, anul trecut, la vârsta de 27 de ani, după lupta cu o boală cruntă și nemiloasă care a măcinat-o într-o scurtă perioadă de timp.

„La ghici nu stiu daca merg (n.r.- cu procesul). Eu din cate am inteles nu ar exista contracte intre toate casele de discuri si sora mea. A colaborat cu 10 case de discuri.

Nu am vorbit niciodata cu Denisa despre drepturile de autor. Nu erau momente sa vorbim de drepturi de autor. Nu ma deranjeaza ca nu iau bani de pe clipurile de YouTube, dar nu mi se pare corect ca ei sa faca bani in continuare pe clipurile ei. Vreau sa se faca dreptate. Eu stiu cat a suferit de pe urma lor. Eu ce sa fac, sa ii las pe altii sa castige in continuare bani de pe urma ei? Ei se bat pentru bani si la momentul asta. Ei sunt cei care ne-au adus in fata televizorului. Daca au dreptate sa vina cu contractele. Nu-mi doresc eu niciun cent de pe urma Denisei. Din nefericire, apartamentul Denisei mi-a ramas mie. Nu voi instraina nimic ce ii apartinea Denisei. Canalul de YouTube al Denisei a fost inchis din pricina ilegalitatilor care au fost facute. Florin Peste coordona canalul de YouTube. Denisa la un moment dat nici nu mai stia ca se incaseaza bani pe acel canal”, a spus Adelina la WOWbiz.

Sora Denisei a cerut sa se faca dreptate. „Pe mine nu ma deranjeaza ca a vandut zece, ca a vandut 100 de piese pe o anumita suma. Problema este ca a existat un acord intre Florin Peste, Marian Vasile ca nu este nicio problema cu contul de YouTube si ulterior s-au razgandit.

Ca si Marian Vasile procedeaza si Giovani. Casa de avocatura le-a trimis o notificare sa prezinte un contract, nu au dat curs. 100% e ceva necurat, ca daca nu era nu aveau nimic de ascuns. Totul a fost facut verbal (n.r.- acordul cu casele de discuri), am discutat saptamana asta cu mai multi producatori. Vor veni martori acesti producatori. O sa existe o mediere. Eu am insistat cu telefoane sa cadem de acord, sa vedem cine are dreptate si ei nu au dat curs.

In momentul in care Denisa a fost bolnava Marian Vasile a stat cu mine in casa si a existat o discutie pe tema asta. Marian Vasile mi-a spus ca nu va avea reclamatii. Ulterior s-a razgandit. Florin Peste a vandut drepturile de autor ale unor piese. Cel care a cumparat, Giovani, e un om care calca pe cadavre. Piesele nu sunt acoperite cu contracte. Pui revendicare pe nunti, pe spectacole, e strigator la cer.

In momentul de fata noi administram canalul de YouTube. Sunt revendicate zilnic 10-15 piese. Ele sunt inregistrate ca fiind ale altcuiva si noi nu le mai putem urca”, a spus cumnatul Denisei la WOWbiz.

