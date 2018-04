Ce scrie pe certificatul de deces al lui Mihăiţă Ploieşteanu. Elena, mama băiatului și soția lui Nelu Ploieșteanu a făcut declarații dureroase după moartea copilului său.

Femeia a declarat că după ce va termina cu înmormântarea lui Mihăiţă va prezenta dovezile şi va spune tot ce s-a întâmplat la spital. Se pare că băiatul lui Nelu Ploieșteanu a murit în urma unei răceli tratate necorespunzător.

“Ce să vă spun! După ce termin cu tot ce trebuie pentru Mihăiţă o să spun tot ce am pe suflet, ce s-a întâmplat cu copilul meu în spital, nu a fost tratat cum trebuie. De la o simplă răceală l-am adus în coşciug. Eu am dovezi. A fost plimbat de la un spital la altul. Eu ştiu mai bine tot ce s-a întâmplat cu copilul meu! O lună am stat internată cu el. Copilul meu m-am dus cu el în braţe, nu era în stare grav, avea 3500 de leucocite, şi am ajuns cu el la 200 000 de leucocite. Această doamnă doctoră nu i-a făcut tratamentul care era benefic pentru copilul meu”, a spus Elena Ploieşteanu la tv.

“Am sunat la trei spitale, am fost refuzată. Copilul meu trebuia să fie internat la terapie, monitorizat. Trebuia să fie la aparate, să i se vadă pulsul, oxigenul, să i se facă analize. L-a adus în ultima fază în terapie pentru câteva ore. Pe certificatul de deces scrie stop cardio-respirator. El a murit de la o răceală tratată necorespunzător. Nu a murit de boala lui”, a mai spus elena Ploieşteanu.

