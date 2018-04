Ce spune Brigitte Sfăt despre relația cu Nadir. Bruneta a îmbrăcat rochia de mireasă și a făcut spectacol în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Cei doi au făcut nunta în stil arăbesc în cadrul emisiunii “Party like a star”.

“Avem o prietenă bună care ne-a prezentat. E un bărbat frumos, normal că am emoţii. Cele trei nunţi şi-au pus amprenta asupra experienţei mele. Vezi ce soţ talentat am? (n.r. – la cântat). Îmi plac următoarele: vocea şi talentul lui. Îmi mai place că are simţul umorului. Ştiu să gătesc. Când iubirea vine, asta se întâmplă pur şi simplu. Întotdeauna o să mă îndrăgostesc de sufletul omului. Nadir este un om minunat”, a spus Brigitte Sfăt.

“Îi eram promis de mult. Eram micuţ când m-a ales. Eu i-am spus ce rochie să-şi aleagă. Nu îmi mai trebuie altă nevastă. Sunt un bărbat gelos, dar mai vin acasă chiar şi după două zile. Nu pot să spun ce i-aş face, ne aude lumea. Am luat-o cu totul. Ne potrivim”, a spus Nadir. Întreaga nuntă a avut loc conform unui scenariu bine realizat. Chiar dacă au fost superbi şi s-au simţit bine toată noaptea, în viaţa reală, cei doi rămân doar prieteni.

