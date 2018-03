Ce spune Cristina Spătar despre relația cu fostul ei soț. Artista și Delia Antal au fost invitate în cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre botezul băiețelului actriței și despre planurile lor de viitor.

Cristina Spătar i-a botezat băiețelul Deliei Antal, iar nașul a fost Răzvan Dincă. Emoțiile au fost pe măsură, într-o zi așa importantă.

Delia Antal și-a botezat băiețelul fără tatăl lui. De cand a devenit mamă, viața actritei s-a schimbat radical. “Dacă nu ai linişte acasă, cauţi. În ziua de azi toată lumea îşi doreşte să aibă o familie. Eu încă alăptez, dar nu slăbesc. Eu nu am acea chestie lunară pe care fiecare femeie o are. Mănânc normal, mănânc sănătos, dar nu slăbesc. Maxim până la 2 ani o să alăptez. El a fost foarte fericit. Eu sunt cea mai cuminte femeie din lume… Am renunţat la bărbat, nu am vrut să am doi copii pe cap, cum ar fi să muncească nevasta şi tu să stai acasă?! Eu am ales să mă focusez pe copil, m-aş simţi vinovată să ies cu un iubit şi să îmi las singur bebeluşul. Nu suntem făcuţi să fim singuri pe lumea asta” , a spus Delia Antal la Antea Stars.



“Delia este impecabilă, s-a îngrăşsat, e mămică şi alăptează şi e normal. Eu am făcut depresie după ambii copii. Fostul soţ îmi e alături în ceea ce priveşte copiii. Ştiu cu cine era în parc când v-aţi întâlnit, îmi spun copiii… Îmi e greu, aşteptăm să se aşeze lucrurile, după ce te-ai ars o dată nu îţi mai trebuie” a declarat Cristiana Spătar.

